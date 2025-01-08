Сьогоднішня ціна ALEXIS (ALEXIS)

Поточна ціна ALEXIS (ALEXIS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.86K USD. Ціна ALEXIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ALEXIS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.04 USD

- зміна ціни ALEXIS протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 335.20M USD

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