Інформація щодо ціни alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00507459$ 0,00507459 $ 0,00507459 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,51% Зміна ціни (1 дн.) -0,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -37,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -37,01%

Актуальна ціна alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO) становить --. За останні 24 години ALEXANDERELORENZO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ALEXANDERELORENZO становить $ 0,00507459, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ALEXANDERELORENZO змінився на +4,51% за останню годину, -0,58% за 24 години та на -37,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо alexanderelorenzo (ALEXANDERELORENZO)

Ринкова капіталізація $ 377,64K$ 377,64K $ 377,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 724,36K$ 724,36K $ 724,36K Циркуляційне постачання 521,35M 521,35M 521,35M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація alexanderelorenzo — $ 377,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALEXANDERELORENZO — 521,35M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 724,36K.