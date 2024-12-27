Сьогоднішня ціна Aletheia (ALETHEIA)

Поточна ціна Aletheia (ALETHEIA) сьогодні становить 0.00105694 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна ALETHEIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aletheia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.72K USD

- зміна ціни Aletheia протягом дня — -5.40%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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