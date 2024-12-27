Ціна Aletheia (ALETHEIA)
Поточна ціна Aletheia (ALETHEIA) сьогодні становить 0.00105694 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна ALETHEIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aletheia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.72K USD
- зміна ціни Aletheia протягом дня — -5.40%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aletheia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aletheia до USD становила $ +0.0005147837.
За останні 60 днів зміна ціни Aletheia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aletheia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.40%
|30 днів
|$ +0.0005147837
|+48.71%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aletheia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.74%
-5.40%
-33.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia.
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