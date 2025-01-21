Сьогоднішня ціна Alea (ALEA)

Поточна ціна Alea (ALEA) сьогодні становить 1.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALEA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alea:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.24K USD

- зміна ціни Alea протягом дня — -5.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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