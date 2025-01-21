Ціна Alea (ALEA)
Поточна ціна Alea (ALEA) сьогодні становить 1.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALEA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alea:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.24K USD
- зміна ціни Alea протягом дня — -5.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alea до USD становила $ -0.07022340096288.
За останні 30 днів зміна ціни Alea до USD становила $ -0.4188505470.
За останні 60 днів зміна ціни Alea до USD становила $ -0.2104231110.
За останні 90 днів зміна ціни Alea до USD становила $ -0.3334820736766497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.07022340096288
|-5.41%
|30 днів
|$ -0.4188505470
|-34.05%
|60 днів
|$ -0.2104231110
|-17.10%
|90 днів
|$ -0.3334820736766497
|-21.32%
Останній аналіз цін Alea: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-5.41%
-17.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alea is the ultimate competitive, hero-based arena brawler that brings the thrill of ancient gladiatorial combat into the digital realm.
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