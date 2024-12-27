Ціна Alchemix USD (ALUSD)
Поточна ціна Alchemix USD (ALUSD) сьогодні становить 0.985834 USD з ринковою капіталізацією $ 166.08M USD. Ціна ALUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alchemix USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 437.42K USD
- зміна ціни Alchemix USD протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 168.37M USD
Отримуйте оновлення цін ALUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ALUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alchemix USD до USD становила $ +0.00044501.
За останні 30 днів зміна ціни Alchemix USD до USD становила $ +0.0061739825.
За останні 60 днів зміна ціни Alchemix USD до USD становила $ -0.0048024903.
За останні 90 днів зміна ціни Alchemix USD до USD становила $ -0.0047379809484371.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00044501
|+0.05%
|30 днів
|$ +0.0061739825
|+0.63%
|60 днів
|$ -0.0048024903
|-0.48%
|90 днів
|$ -0.0047379809484371
|-0.47%
Останній аналіз цін Alchemix USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+0.05%
-0.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ALUSD до AUD
A$1.5773344
|1 ALUSD до GBP
￡0.77880886
|1 ALUSD до EUR
€0.94640064
|1 ALUSD до USD
$0.985834
|1 ALUSD до MYR
RM4.40667798
|1 ALUSD до TRY
₺34.76050684
|1 ALUSD до JPY
¥155.63361358
|1 ALUSD до RUB
₽101.65920208
|1 ALUSD до INR
₹84.32824036
|1 ALUSD до IDR
Rp16,161.21052896
|1 ALUSD до PHP
₱57.14879698
|1 ALUSD до EGP
￡E.50.14937558
|1 ALUSD до BRL
R$6.09245412
|1 ALUSD до CAD
C$1.41960096
|1 ALUSD до BDT
৳117.6099962
|1 ALUSD до NGN
₦1,526.05131532
|1 ALUSD до UAH
₴41.26701124
|1 ALUSD до VES
Bs50.277534
|1 ALUSD до PKR
Rs273.99284362
|1 ALUSD до KZT
₸510.00150322
|1 ALUSD до THB
฿33.60708106
|1 ALUSD до TWD
NT$32.35507188
|1 ALUSD до CHF
Fr0.8872506
|1 ALUSD до HKD
HK$7.65007184
|1 ALUSD до MAD
.د.م9.91749004