Сьогоднішня ціна Alchemix USD (ALUSD)

Поточна ціна Alchemix USD (ALUSD) сьогодні становить 0.985834 USD з ринковою капіталізацією $ 166.08M USD. Ціна ALUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alchemix USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 437.42K USD

- зміна ціни Alchemix USD протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 168.37M USD

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