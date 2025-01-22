Ціна Alchemix ETH (ALETH)
Поточна ціна Alchemix ETH (ALETH) сьогодні становить 3,279.7 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alchemix ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.53K USD
- зміна ціни Alchemix ETH протягом дня — +2.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alchemix ETH до USD становила $ +83.39.
За останні 30 днів зміна ціни Alchemix ETH до USD становила $ +46.8144378000.
За останні 60 днів зміна ціни Alchemix ETH до USD становила $ +249.5405660800.
За останні 90 днів зміна ціни Alchemix ETH до USD становила $ +913.823876969737.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +83.39
|+2.61%
|30 днів
|$ +46.8144378000
|+1.43%
|60 днів
|$ +249.5405660800
|+7.61%
|90 днів
|$ +913.823876969737
|+38.63%
Останній аналіз цін Alchemix ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+2.61%
+3.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alchemix Finance is a future-yield-backed synthetic asset platform and community DAO. The platform gives you advances on your yield farming via a synthetic token that represents a fungible claim on any underlying collateral in the Alchemix protocol. alETH is the synthetic token that is issued against ETH collateral, designed to closely track the price of ETH.
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