Ціна Alchemix (ALCX)
Поточна ціна Alchemix (ALCX) сьогодні становить 19.36 USD з ринковою капіталізацією $ 46.25M USD. Ціна ALCX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alchemix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.60M USD
- зміна ціни Alchemix протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 2.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alchemix до USD становила $ +0.305685.
За останні 30 днів зміна ціни Alchemix до USD становила $ -2.2186908480.
За останні 60 днів зміна ціни Alchemix до USD становила $ +6.5687879840.
За останні 90 днів зміна ціни Alchemix до USD становила $ +4.20317045113346.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.305685
|+1.60%
|30 днів
|$ -2.2186908480
|-11.46%
|60 днів
|$ +6.5687879840
|+33.93%
|90 днів
|$ +4.20317045113346
|+27.73%
Останній аналіз цін Alchemix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.27%
+1.60%
-4.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alchemix token is the governance token for the Alchemix protocol.
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