Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Albert the Monkey сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ALBERT становить 12.628,88 USD. Відстежуйте оновлення цін ALBERT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Albert the Monkey сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ALBERT становить 12.628,88 USD. Відстежуйте оновлення цін ALBERT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ALBERT

Інформація про ціну ALBERT

Що таке ALBERT

Токеноміка ALBERT

Прогноз ціни ALBERT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Albert the Monkey

Ціна Albert the Monkey (ALBERT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ALBERT до USD:

$0,00001263
$0,00001263$0,00001263
+%0,301D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Albert the Monkey (ALBERT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:43:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Albert the Monkey

Поточна ціна Albert the Monkey (ALBERT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALBERT до USD становить $ 0 за ALBERT.

Albert the Monkey наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12.628,88, з циркуляційною пропозицією у 999,71M ALBERT. Протягом останніх 24 годин ALBERT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALBERT змінився на +%0,00 за останню годину та на -%9,08 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Albert the Monkey (ALBERT)

$ 12,63K
$ 12,63K$ 12,63K

--
----

$ 12,63K
$ 12,63K$ 12,63K

999,71M
999,71M 999,71M

999.711.504,42721
999.711.504,42721 999.711.504,42721

Поточна ринкова капіталізація Albert the Monkey — $ 12,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALBERT — 999,71M, зі загальною пропозицією 999711504.42721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,63K.

Історія ціни Albert the Monkey у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,00

+%0,34

-%9,08

-%9,08

Історія ціни Albert the Monkey (ALBERT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Albert the Monkey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Albert the Monkey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Albert the Monkey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Albert the Monkey до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+%0,34
30 днів$ 0-%61,75
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Albert the Monkey

Прогноз ціни Albert the Monkey (ALBERT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ALBERT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає %0,00.
Прогноз ціни Albert the Monkey (ALBERT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Albert the Monkey потенційно може зрости на %0,00 і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Albert the Monkey у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ALBERT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Albert the Monkey.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Про Albert the Monkey

Яка ціна Albert the Monkey у реальному часі?

Albert the Monkey торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні 0.34% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є ALBERT сьогодні?

Волатильність ціни ALBERT протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Albert the Monkey за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував ALBERT?

За останні 24 години ALBERT зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Albert the Monkey?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як ALBERT порівнюється з іншими токенами категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ALBERT демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Albert the Monkey

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:43:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Albert the Monkey (ALBERT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Albert the Monkey

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

up

up

UPROBINHOOD

$0,4266
$0,4266$0,4266

+%326,60

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52821
$0,52821$0,52821

+%38,32

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01560
$0,01560$0,01560

+%24,50

AurumX

AurumX

UMX

$0,17684
$0,17684$0,17684

-%12,41

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028067
$0,028067$0,028067

+%88,40

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1570
$3,1570$3,1570

+%75,28

Velvet

Velvet

VELVET

$0,68186
$0,68186$0,68186

+%54,51

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00921
$0,00921$0,00921

+%53,75

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,52821
$0,52821$0,52821

+%38,32

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?