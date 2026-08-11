Сьогоднішня ціна Albert the Monkey

Поточна ціна Albert the Monkey (ALBERT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALBERT до USD становить $ 0 за ALBERT.

Albert the Monkey наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12.628,88, з циркуляційною пропозицією у 999,71M ALBERT. Протягом останніх 24 годин ALBERT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALBERT змінився на +%0,00 за останню годину та на -%9,08 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Albert the Monkey (ALBERT)

Ринкова капіталізація $ 12,63K$ 12,63K $ 12,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,63K$ 12,63K $ 12,63K Циркуляційне постачання 999,71M 999,71M 999,71M Загальна пропозиція 999.711.504,42721 999.711.504,42721 999.711.504,42721

Поточна ринкова капіталізація Albert the Monkey — $ 12,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALBERT — 999,71M, зі загальною пропозицією 999711504.42721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,63K.