Ціна Albert (ALBERT)
Поточна ціна Albert (ALBERT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALBERT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Albert:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.18 USD
- зміна ціни Albert протягом дня — +5.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Albert до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Albert до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Albert до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Albert до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.25%
|30 днів
|$ 0
|-7.57%
|60 днів
|$ 0
|-45.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Albert: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+5.25%
+15.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
albert is a famous instagram cat with over 400 thousand followers and has also been around a lot of celebrities and has great partnerships. The official instagram page @albertbabycat has posted about $ALBERT many times. Along with CT backing it up.
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