Ціна Albemarle Meme Token (ALBEMARLE)
Поточна ціна Albemarle Meme Token (ALBEMARLE) сьогодні становить 0.00171309 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALBEMARLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Albemarle Meme Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.76K USD
- зміна ціни Albemarle Meme Token протягом дня — +30.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Albemarle Meme Token до USD становила $ +0.00040238.
За останні 30 днів зміна ціни Albemarle Meme Token до USD становила $ +0.0004423424.
За останні 60 днів зміна ціни Albemarle Meme Token до USD становила $ -0.0006477068.
За останні 90 днів зміна ціни Albemarle Meme Token до USD становила $ -0.002857781713862146.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040238
|+30.70%
|30 днів
|$ +0.0004423424
|+25.82%
|60 днів
|$ -0.0006477068
|-37.80%
|90 днів
|$ -0.002857781713862146
|-62.52%
Останній аналіз цін Albemarle Meme Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.89%
+30.70%
+96.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Albemarle is a meme token, made for entertainment and to celebrate the city of Albemarle, located in North Carolina, USA.
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|1 ALBEMARLE до EUR
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|1 ALBEMARLE до USD
$0.00171309
|1 ALBEMARLE до MYR
RM0.0076061196
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₺0.0610373967
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¥0.2671221237
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₽0.170452455
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₹0.1483193322
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Rp28.0834381296
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￡E.0.086168427
|1 ALBEMARLE до BRL
R$0.0103128018
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C$0.0024497187
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৳0.2074380681
|1 ALBEMARLE до NGN
₦2.6559404742
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₴0.0721724817
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Rs0.4750569879
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₸0.892691199
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฿0.0581251437
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NT$0.0561550902
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