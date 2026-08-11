Сьогоднішня ціна Albemarle City

Поточна ціна Albemarle City (ALBEMARLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALBEMARLE до USD становить $ 0 за ALBEMARLE.

Albemarle City наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 165,561, з циркуляційною пропозицією у 999.99M ALBEMARLE. Протягом останніх 24 годин ALBEMARLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALBEMARLE змінився на +0.33% за останню годину та на -15.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.73K.

Ринкова інформація щодо Albemarle City (ALBEMARLE)

Ринкова капіталізація $ 165.56K$ 165.56K $ 165.56K Обсяг (за 24 год) $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 165.56K$ 165.56K $ 165.56K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,986,355.642079 999,986,355.642079 999,986,355.642079

Поточна ринкова капіталізація Albemarle City — $ 165.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.73K. Циркуляційна пропозиція ALBEMARLE — 999.99M, зі загальною пропозицією 999986355.642079. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 165.56K.