Ціна ALBEDO (ALBEDO)
Поточна ціна ALBEDO (ALBEDO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ALBEDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ALBEDO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.59 USD
- зміна ціни ALBEDO протягом дня — -13.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ALBEDO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ALBEDO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ALBEDO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ALBEDO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.55%
|30 днів
|$ 0
|-40.21%
|60 днів
|$ 0
|-54.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ALBEDO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-13.55%
-16.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Albedo Token is a crypto asset developed by Bitci Teknoloji Anonim Şirketi on Bitcichain to bring together both Turkish and global investor communities and to sign joint projects with investors.
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