Ціна Alaya (ATP)
Поточна ціна Alaya (ATP) сьогодні становить 0.01836799 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alaya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.47 USD
- зміна ціни Alaya протягом дня — +4.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alaya до USD становила $ +0.0007081.
За останні 30 днів зміна ціни Alaya до USD становила $ +0.0086514867.
За останні 60 днів зміна ціни Alaya до USD становила $ +0.0110061877.
За останні 90 днів зміна ціни Alaya до USD становила $ +0.005972390148117411.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0007081
|+4.01%
|30 днів
|$ +0.0086514867
|+47.10%
|60 днів
|$ +0.0110061877
|+59.92%
|90 днів
|$ +0.005972390148117411
|+48.18%
Останній аналіз цін Alaya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
+4.01%
-13.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alaya is a business sandbox and testing field for the next-generation of financial infrastructure of PlatON, a global data asset computing infrastructure with cutting-edge privacy-preserving architecture. While Alaya and PlatON share the almost identical underlying technology, they maintain their respective degrees of openness and independent activities. Alaya is positioned as a testing ground for innovative technology and distributed finance, and PlatON will focus more on serving financial institutions across the globe and ultimately building up a multi-level business model of finance.
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