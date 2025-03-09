Сьогоднішня ціна AlaunchAI (ALAI)

Поточна ціна AlaunchAI (ALAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.98K USD. Ціна ALAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AlaunchAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.06 USD

- зміна ціни AlaunchAI протягом дня — -6.80%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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