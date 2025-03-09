Ціна AlaunchAI (ALAI)
Поточна ціна AlaunchAI (ALAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.98K USD. Ціна ALAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AlaunchAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 104.06 USD
- зміна ціни AlaunchAI протягом дня — -6.80%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AlaunchAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AlaunchAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AlaunchAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AlaunchAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AlaunchAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.93%
-6.80%
-34.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt.
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