Ціна Alaska Gold Rush (CARAT)
Поточна ціна Alaska Gold Rush (CARAT) сьогодні становить 0.00178404 USD з ринковою капіталізацією $ 574.57K USD. Ціна CARAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alaska Gold Rush:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.15 USD
- зміна ціни Alaska Gold Rush протягом дня — -1.57%
- циркуляційна пропозиція – 322.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alaska Gold Rush до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alaska Gold Rush до USD становила $ -0.0002909485.
За останні 60 днів зміна ціни Alaska Gold Rush до USD становила $ -0.0002843397.
За останні 90 днів зміна ціни Alaska Gold Rush до USD становила $ -0.0000626276951645062.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.57%
|30 днів
|$ -0.0002909485
|-16.30%
|60 днів
|$ -0.0002843397
|-15.93%
|90 днів
|$ -0.0000626276951645062
|-3.39%
Останній аналіз цін Alaska Gold Rush: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-1.57%
-16.00%
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