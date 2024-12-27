Сьогоднішня ціна Alaska Gold Rush (CARAT)

Поточна ціна Alaska Gold Rush (CARAT) сьогодні становить 0.00178404 USD з ринковою капіталізацією $ 574.57K USD. Ціна CARAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alaska Gold Rush:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.15 USD

- зміна ціни Alaska Gold Rush протягом дня — -1.57%

- циркуляційна пропозиція – 322.36M USD

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