Ціна Alaska (ALASKA)
Поточна ціна Alaska (ALASKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 186.87K USD. Ціна ALASKA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alaska:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.33K USD
- зміна ціни Alaska протягом дня — +42.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alaska до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alaska до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Alaska до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alaska до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+42.18%
|30 днів
|$ 0
|-94.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Alaska: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.18%
+42.18%
+49.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together! FROM ROYALTY TO MEME The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world. WHY $ALASKA TOKEN IS FIT: $Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey. $ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.
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