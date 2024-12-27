Сьогоднішня ціна Alaska (ALASKA)

Поточна ціна Alaska (ALASKA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 186.87K USD. Ціна ALASKA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alaska:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.33K USD

- зміна ціни Alaska протягом дня — +42.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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