Ціна Alanyaspor Fan Token (ALA)
Поточна ціна Alanyaspor Fan Token (ALA) сьогодні становить 0.114766 USD з ринковою капіталізацією $ 153.86K USD. Ціна ALA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alanyaspor Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 256.32 USD
- зміна ціни Alanyaspor Fan Token протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.34M USD
Отримуйте оновлення цін ALA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ALA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alanyaspor Fan Token до USD становила $ +0.00127497.
За останні 30 днів зміна ціни Alanyaspor Fan Token до USD становила $ +0.0046127898.
За останні 60 днів зміна ціни Alanyaspor Fan Token до USD становила $ -0.0576777764.
За останні 90 днів зміна ціни Alanyaspor Fan Token до USD становила $ -0.2246354148188047.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00127497
|+1.12%
|30 днів
|$ +0.0046127898
|+4.02%
|60 днів
|$ -0.0576777764
|-50.25%
|90 днів
|$ -0.2246354148188047
|-66.18%
Останній аналіз цін Alanyaspor Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+1.12%
+7.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through [Socios.com](http://socios.com/), fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Fan Tokens are minted on an EVM compatiable permissioned sidechain called Chiliz Chain. Chiliz Chain does not currently require any transaction fee, making the sending and receiving of Fan Tokens fast and inexpensive.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ALA до AUD
A$0.1836256
|1 ALA до GBP
￡0.09066514
|1 ALA до EUR
€0.11017536
|1 ALA до USD
$0.114766
|1 ALA до MYR
RM0.51300402
|1 ALA до TRY
₺4.04664916
|1 ALA до JPY
¥18.11810842
|1 ALA до RUB
₽11.83466992
|1 ALA до INR
₹9.81708364
|1 ALA до IDR
Rp1,881.40953504
|1 ALA до PHP
₱6.65298502
|1 ALA до EGP
￡E.5.83814642
|1 ALA до BRL
R$0.70925388
|1 ALA до CAD
C$0.16526304
|1 ALA до BDT
৳13.6915838
|1 ALA до NGN
₦177.65547268
|1 ALA до UAH
₴4.80410476
|1 ALA до VES
Bs5.853066
|1 ALA до PKR
Rs31.89691438
|1 ALA до KZT
₸59.37189478
|1 ALA до THB
฿3.91237294
|1 ALA до TWD
NT$3.76662012
|1 ALA до CHF
Fr0.1032894
|1 ALA до HKD
HK$0.89058416
|1 ALA до MAD
.د.م1.15454596