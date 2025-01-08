Ціна Alan the Alien (ALAN)
Поточна ціна Alan the Alien (ALAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.29K USD. Ціна ALAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Alan the Alien:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.80 USD
- зміна ціни Alan the Alien протягом дня — -7.40%
- циркуляційна пропозиція – 43.35B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Alan the Alien до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Alan the Alien до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Alan the Alien до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Alan the Alien до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.40%
|30 днів
|$ 0
|-14.54%
|60 днів
|$ 0
|+3.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Alan the Alien: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-7.40%
+1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Alan The Alien ($ALAN) is a unique digital asset in the form of a meme token, conceived purely for entertainment purposes. It embraces the absurdity and humor often associated with meme culture in the cryptocurrency space. $ALAN holds no intrinsic value nor does it promise any financial returns. It exists solely for the enjoyment and amusement of its community members. Project Info: Token Name: Alan The Alien Symbol: $ALAN Type: Meme Token Purpose: Entertainment Only Value: No Intrinsic Value Team: Informal, Community-Driven Roadmap: Non-existent Features: Alien-themed: The token is inspired by the concept of aliens, adding a quirky and imaginative element to its identity. Meme Culture: $ALAN embraces meme culture, leveraging humor and absurdity to engage its community. Entertainment Value: The primary aim of $ALAN is to entertain and amuse its holders, without any financial expectations.
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