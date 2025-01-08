Сьогоднішня ціна Alan the Alien (ALAN)

Поточна ціна Alan the Alien (ALAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.29K USD. Ціна ALAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Alan the Alien:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.80 USD

- зміна ціни Alan the Alien протягом дня — -7.40%

- циркуляційна пропозиція – 43.35B USD

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