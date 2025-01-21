Ціна Aladdin rUSD (ARUSD)
Поточна ціна Aladdin rUSD (ARUSD) сьогодні становить 1.1 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aladdin rUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aladdin rUSD протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ARUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aladdin rUSD до USD становила $ +0.00027357.
За останні 30 днів зміна ціни Aladdin rUSD до USD становила $ +0.0138305200.
За останні 60 днів зміна ціни Aladdin rUSD до USD становила $ +0.0319085800.
За останні 90 днів зміна ціни Aladdin rUSD до USD становила $ +0.0643456473607275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027357
|+0.02%
|30 днів
|$ +0.0138305200
|+1.26%
|60 днів
|$ +0.0319085800
|+2.90%
|90 днів
|$ +0.0643456473607275
|+6.21%
Останній аналіз цін Aladdin rUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.02%
+0.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
rUSD is a stablecoin built by f(x) Protocol and backed by EtherFI’s eETH and Renzo’s reETH. arUSD is the tokenized version of rUSD EtherFi Stability Pool vaults from Convex Finance.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ARUSD до AUD
A$1.76
|1 ARUSD до GBP
￡0.891
|1 ARUSD до EUR
€1.056
|1 ARUSD до USD
$1.1
|1 ARUSD до MYR
RM4.917
|1 ARUSD до TRY
₺39.182
|1 ARUSD до JPY
¥171.204
|1 ARUSD до RUB
₽109.725
|1 ARUSD до INR
₹95.194
|1 ARUSD до IDR
Rp18,032.784
|1 ARUSD до PHP
₱64.262
|1 ARUSD до EGP
￡E.55.33
|1 ARUSD до BRL
R$6.644
|1 ARUSD до CAD
C$1.584
|1 ARUSD до BDT
৳133.925
|1 ARUSD до NGN
₦1,710.72
|1 ARUSD до UAH
₴46.343
|1 ARUSD до VES
Bs59.4
|1 ARUSD до PKR
Rs306.658
|1 ARUSD до KZT
₸580.47
|1 ARUSD до THB
฿37.389
|1 ARUSD до TWD
NT$35.97
|1 ARUSD до CHF
Fr0.99
|1 ARUSD до HKD
HK$8.558
|1 ARUSD до MAD
.د.م11.033