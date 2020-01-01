Токеноміка Aladdin DAO (ALD) Дізнайтеся ключову інформацію про Aladdin DAO (ALD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aladdin DAO (ALD) AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO. Офіційний вебсайт: https://aladdin.club/ Купити ALD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aladdin DAO (ALD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aladdin DAO (ALD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,78M $ 12,78M $ 12,78M Загальна пропозиція: $ 149,99M $ 149,99M $ 149,99M Циркуляційна пропозиція: $ 149,83M $ 149,83M $ 149,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,79M $ 12,79M $ 12,79M Історичний максимум: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Історичний мінімум: $ 0,01759207 $ 0,01759207 $ 0,01759207 Поточна ціна: $ 0,085272 $ 0,085272 $ 0,085272 Дізнайтеся більше про ціну Aladdin DAO (ALD)

Токеноміка Aladdin DAO (ALD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aladdin DAO (ALD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ALD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ALD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ALD, досліджуйте ціну токена ALD в реальному часі!

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