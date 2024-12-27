Ціна Aladdin DAO (ALD)
Поточна ціна Aladdin DAO (ALD) сьогодні становить 0.04733748 USD з ринковою капіталізацією $ 7.09M USD. Ціна ALD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aladdin DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.78K USD
- зміна ціни Aladdin DAO протягом дня — -16.69%
- циркуляційна пропозиція – 149.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aladdin DAO до USD становила $ -0.00948438076175292.
За останні 30 днів зміна ціни Aladdin DAO до USD становила $ +0.0313509266.
За останні 60 днів зміна ціни Aladdin DAO до USD становила $ +0.0585946783.
За останні 90 днів зміна ціни Aladdin DAO до USD становила $ +0.01317703182659958.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00948438076175292
|-16.69%
|30 днів
|$ +0.0313509266
|+66.23%
|60 днів
|$ +0.0585946783
|+123.78%
|90 днів
|$ +0.01317703182659958
|+38.57%
Останній аналіз цін Aladdin DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-16.69%
-29.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.
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