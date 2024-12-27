Сьогоднішня ціна Aladdin DAO (ALD)

Поточна ціна Aladdin DAO (ALD) сьогодні становить 0.04733748 USD з ринковою капіталізацією $ 7.09M USD. Ціна ALD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aladdin DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.78K USD

- зміна ціни Aladdin DAO протягом дня — -16.69%

- циркуляційна пропозиція – 149.83M USD

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