Ціна Akuma Inu (AKUMA)
Поточна ціна Akuma Inu (AKUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.92M USD. Ціна AKUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Akuma Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 949.92K USD
- зміна ціни Akuma Inu протягом дня — -3.77%
- циркуляційна пропозиція – 666.67B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Akuma Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Akuma Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Akuma Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Akuma Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.77%
|30 днів
|$ 0
|+1,211.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Akuma Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.31%
-3.77%
-41.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!
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