Сьогоднішня ціна Akuma Inu (AKUMA)

Поточна ціна Akuma Inu (AKUMA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 103.92M USD. Ціна AKUMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Akuma Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 949.92K USD

- зміна ціни Akuma Inu протягом дня — -3.77%

- циркуляційна пропозиція – 666.67B USD

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