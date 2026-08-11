Яка зараз ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares?

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares торгують за ₴27.23681841865706400000, що відображає зміну ціни на рівні -0.01% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як WMKT порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.01% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо WMKT перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem WMKT демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares?

Ринкова капіталізація ₴11768576.11806779840000 розташовує WMKT на #4349 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴27.22901777164994880000 до ₴27.26383421874385280000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують WMKT?

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку WMKT?

З 432084.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.