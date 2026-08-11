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Поточна ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares сьогодні становить 0,618015 USD. Ринкова капіталізація WMKT становить 267 034 USD. Відстежуйте оновлення цін WMKT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares сьогодні становить 0,618015 USD. Ринкова капіталізація WMKT становить 267 034 USD. Відстежуйте оновлення цін WMKT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Що таке WMKT

Офіційний вебсайт WMKT

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Ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WMKT до USD:

$0,618015
$0,618015$0,618015
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:43:07 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

Поточна ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) сьогодні становить $ 0,618015, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WMKT до USD становить $ 0,618015 за WMKT.

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 267 034, з циркуляційною пропозицією у 432,08K WMKT. Протягом останніх 24 годин WMKT торгувався між $ 0,617838 (мінімум) та $ 0,618628 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,36, тоді як історичний мінімум — $ 0,610857.

У короткостроковій динаміці WMKT змінився на -- за останню годину та на -49,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,72.

Ринкова інформація щодо Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

$ 267,03K
$ 267,03K$ 267,03K

$ 24,72
$ 24,72$ 24,72

$ 267,03K
$ 267,03K$ 267,03K

432,08K
432,08K 432,08K

432 084,0
432 084,0 432 084,0

Поточна ринкова капіталізація Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares — $ 267,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,72. Циркуляційна пропозиція WMKT — 432,08K, зі загальною пропозицією 432084.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 267,03K.

Історія ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,617838
$ 0,617838$ 0,617838
Мін. за 24 год
$ 0,618628
$ 0,618628$ 0,618628
Макс. за 24 год

$ 0,617838
$ 0,617838$ 0,617838

$ 0,618628
$ 0,618628$ 0,618628

$ 4,36
$ 4,36$ 4,36

$ 0,610857
$ 0,610857$ 0,610857

--

-0,01%

-49,74%

-49,74%

Історія ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares до USD становила $ -0,00011411846575371.
За останні 30 днів зміна ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares до USD становила $ -0,4603798297.
За останні 60 днів зміна ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares до USD становила $ -0,4685417684.
За останні 90 днів зміна ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00011411846575371-0,01%
30 днів$ -0,4603798297-74,49%
60 днів$ -0,4685417684-75,81%
90 днів----

Прогноз ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

Прогноз ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WMKT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WMKT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares.

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Ресурс Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Aktionariat EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

Яка зараз ціна Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares?

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares торгують за ₴27.23681841865706400000, що відображає зміну ціни на рівні -0.01% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як WMKT порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.01% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо WMKT перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares виглядає у порівнянні з токенами категорії Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem?

У сегменті Tokenized Assets,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Aktionariat Ecosystem WMKT демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares?

Ринкова капіталізація ₴11768576.11806779840000 розташовує WMKT на #4349 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴27.22901777164994880000 до ₴27.26383421874385280000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують WMKT?

Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку WMKT?

З 432084.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:43:07 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares (WMKT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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