Сьогоднішня ціна Aktionariat Switzerlend AG Shares

Поточна ціна Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS) сьогодні становить $ 81,93, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LENDS до USD становить $ 81,93 за LENDS.

Aktionariat Switzerlend AG Shares наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 234 874, з циркуляційною пропозицією у 27,28K LENDS. Протягом останніх 24 годин LENDS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 86,92, тоді як історичний мінімум — $ 81,88.

У короткостроковій динаміці LENDS змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 81,93.

Ринкова інформація щодо Aktionariat Switzerlend AG Shares (LENDS)

Ринкова капіталізація $ 2,23M$ 2,23M $ 2,23M Обсяг (за 24 год) $ 81,93$ 81,93 $ 81,93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,23M$ 2,23M $ 2,23M Циркуляційне постачання 27,28K 27,28K 27,28K Загальна пропозиція 27 277,0 27 277,0 27 277,0

Поточна ринкова капіталізація Aktionariat Switzerlend AG Shares — $ 2,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 81,93. Циркуляційна пропозиція LENDS — 27,28K, зі загальною пропозицією 27277.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,23M.