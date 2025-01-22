Ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)
Поточна ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) сьогодні становить 1.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
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|90 днів
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Останній аналіз цін Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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|1 AFS до USD
$1.67
|1 AFS до MYR
RM7.4148
|1 AFS до TRY
₺59.5021
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¥260.4031
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₽166.165
|1 AFS до INR
₹144.5886
|1 AFS до IDR
Rp27,377.0448
|1 AFS до PHP
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￡E.84.001
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R$10.0534
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C$2.3881
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৳202.2203
|1 AFS до NGN
₦2,589.1346
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₴70.3571
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Bs91.85
|1 AFS до PKR
Rs463.1077
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₸870.237
|1 AFS до THB
฿56.6631
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NT$54.7426
|1 AFS до CHF
Fr1.503
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HK$12.9926
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