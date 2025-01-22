Сьогоднішня ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Поточна ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) сьогодні становить 1.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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