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Ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

USD

Графік ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) в реальному часі

$1.67
$1.67$1.67
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Поточна ціна Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) сьогодні становить 1.67 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AFS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0.00.00%
30 днів$ 0.00000000000.00%
60 днів$ 0.00000000000.00%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Останній аналіз цін Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

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0.00%

Ринкова інформація Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Ресурс Aktionariat Alan Frei Company Tokenized Shares (AFS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 AFS до MYR
RM7.4148
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