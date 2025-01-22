Сьогоднішня ціна Akiverse Governance Token (AKV)

Поточна ціна Akiverse Governance Token (AKV) сьогодні становить 0.00742918 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Akiverse Governance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.46 USD

- зміна ціни Akiverse Governance Token протягом дня — -11.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін AKV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AKV.