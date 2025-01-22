Ціна Akiverse Governance Token (AKV)
Поточна ціна Akiverse Governance Token (AKV) сьогодні становить 0.00742918 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Akiverse Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.46 USD
- зміна ціни Akiverse Governance Token протягом дня — -11.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Akiverse Governance Token до USD становила $ -0.000934642503759378.
За останні 30 днів зміна ціни Akiverse Governance Token до USD становила $ -0.0019037132.
За останні 60 днів зміна ціни Akiverse Governance Token до USD становила $ -0.0048298027.
За останні 90 днів зміна ціни Akiverse Governance Token до USD становила $ -0.019556750440253363.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000934642503759378
|-11.17%
|30 днів
|$ -0.0019037132
|-25.62%
|60 днів
|$ -0.0048298027
|-65.01%
|90 днів
|$ -0.019556750440253363
|-72.47%
Останній аналіз цін Akiverse Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-11.17%
-8.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AKIVERSE- Spark the world, with the power of gaming. Anybody of any age, background or corner of the world, with just a smartphone, can empower social causes globally, utilizing the power of blockchain- by simply playing hyper-casual games. AKIVERSE’s core mission is to convert the love of gaming into resolving pressing societal issues all over the world. Our core mission is to SPARK, or bring light to the real world, using the power of gaming. With the accumulation of in-game rewards and AKV tokens, they will be donated to organizations dedicated to improving social welfare globally.
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