Сьогоднішня ціна Akita Inu ASA (AKTA)

Поточна ціна Akita Inu ASA (AKTA) сьогодні становить 0.00211107 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Akita Inu ASA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.31K USD

- зміна ціни Akita Inu ASA протягом дня — -3.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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