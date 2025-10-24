Актуальна ціна AKIRA LABS сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AKIRA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AKIRA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AKIRA LABS сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AKIRA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AKIRA на MEXC вже зараз.

Докладніше про AKIRA

Інформація про ціну AKIRA

Whitepaper AKIRA

Офіційний вебсайт AKIRA

Токеноміка AKIRA

Прогноз ціни AKIRA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AKIRA LABS

Ціна AKIRA LABS (AKIRA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AKIRA до USD:

--
----
+5,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AKIRA LABS (AKIRA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,08%

+5,97%

-16,16%

-16,16%

Актуальна ціна AKIRA LABS (AKIRA) становить --. За останні 24 години AKIRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AKIRA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AKIRA змінився на -0,08% за останню годину, +5,97% за 24 години та на -16,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AKIRA LABS (AKIRA)

$ 16,02K
$ 16,02K$ 16,02K

--
----

$ 16,04K
$ 16,04K$ 16,04K

980,16M
980,16M 980,16M

981 344 330,299078
981 344 330,299078 981 344 330,299078

Поточна ринкова капіталізація AKIRA LABS — $ 16,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AKIRA — 980,16M, зі загальною пропозицією 981344330.299078. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,04K.

Історія ціни AKIRA LABS (AKIRA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AKIRA LABS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AKIRA LABS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AKIRA LABS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AKIRA LABS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,97%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке AKIRA LABS (AKIRA)

Akira Labs builds tools to enhance users’ trading experience across multiple blockchains. Our Telegram-based bot allows automated trades, real-time copy trading, and whale tracking, giving traders speed, transparency, and actionable insights. We aim to create a complete ecosystem where users can track markets, make informed decisions, and participate in exclusive products available only to token holders. “Empowering traders"

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс AKIRA LABS (AKIRA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни AKIRA LABS (USD)

Скільки коштуватиме AKIRA LABS (AKIRA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AKIRA LABS (AKIRA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AKIRA LABS.

Перегляньте прогноз ціни AKIRA LABS вже зараз!

AKIRA до місцевих валют

Токеноміка AKIRA LABS (AKIRA)

Розуміння токеноміки AKIRA LABS (AKIRA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AKIRA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AKIRA LABS (AKIRA)

Скільки сьогодні коштує AKIRA LABS (AKIRA)?
Актуальна ціна AKIRA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AKIRA до USD?
Поточна ціна AKIRA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AKIRA LABS?
Ринкова капіталізація AKIRA — $ 16,02K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AKIRA?
Циркуляційна пропозиція AKIRA — 980,16M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AKIRA?
AKIRA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AKIRA?
Історична мінімальна ціна AKIRA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі AKIRA?
Актуальний обсяг торгівлі AKIRA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AKIRA цього року?
AKIRA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AKIRA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AKIRA LABS (AKIRA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.