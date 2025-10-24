Інформація щодо ціни AKIRA LABS (AKIRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) +5,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,16%

Актуальна ціна AKIRA LABS (AKIRA) становить --. За останні 24 години AKIRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AKIRA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AKIRA змінився на -0,08% за останню годину, +5,97% за 24 години та на -16,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AKIRA LABS (AKIRA)

Ринкова капіталізація $ 16,02K$ 16,02K $ 16,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,04K$ 16,04K $ 16,04K Циркуляційне постачання 980,16M 980,16M 980,16M Загальна пропозиція 981 344 330,299078 981 344 330,299078 981 344 330,299078

Поточна ринкова капіталізація AKIRA LABS — $ 16,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AKIRA — 980,16M, зі загальною пропозицією 981344330.299078. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,04K.