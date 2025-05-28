Ціна Akio (AKIO)
Поточна ціна Akio (AKIO) сьогодні становить 0,01448047 USD з ринковою капіталізацією $ 13,43M USD. Ціна AKIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Akio:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Akio протягом дня — +5,66%
- циркуляційна пропозиція – 985,79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Akio до USD становила $ +0,00077509.
За останні 30 днів зміна ціни Akio до USD становила $ -0,0051325692.
За останні 60 днів зміна ціни Akio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Akio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00077509
|+5,66%
|30 днів
|$ -0,0051325692
|-35,44%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Akio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,79%
+5,66%
+0,95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.
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