Сьогоднішня ціна Akio (AKIO)

Поточна ціна Akio (AKIO) сьогодні становить 0,01448047 USD з ринковою капіталізацією $ 13,43M USD. Ціна AKIO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Akio:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Akio протягом дня — +5,66%

- циркуляційна пропозиція – 985,79M USD

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