Ціна Aki Network (AKI)
Поточна ціна Aki Network (AKI) сьогодні становить 0.01819245 USD з ринковою капіталізацією $ 30.61M USD. Ціна AKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aki Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.06K USD
- зміна ціни Aki Network протягом дня — +5.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aki Network до USD становила $ +0.0009286.
За останні 30 днів зміна ціни Aki Network до USD становила $ +0.1017193165.
За останні 60 днів зміна ціни Aki Network до USD становила $ +0.0603668461.
За останні 90 днів зміна ціни Aki Network до USD становила $ +0.01275178827021041.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0009286
|+5.38%
|30 днів
|$ +0.1017193165
|+559.13%
|60 днів
|$ +0.0603668461
|+331.82%
|90 днів
|$ +0.01275178827021041
|+234.38%
Останній аналіз цін Aki Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+5.38%
-7.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aki is shaping Web3's most extensive data-driven influencer network -- pioneering the tracking of users' on-chain promotional contributions and mapping referral-based correlational graphs. We leverage influencers and data to support Web3 Scaling.
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