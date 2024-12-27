Сьогоднішня ціна Aki Network (AKI)

Поточна ціна Aki Network (AKI) сьогодні становить 0.01819245 USD з ринковою капіталізацією $ 30.61M USD. Ціна AKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aki Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.06K USD

- зміна ціни Aki Network протягом дня — +5.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.69B USD

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