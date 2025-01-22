Сьогоднішня ціна Akashalife (AK1111)

Поточна ціна Akashalife (AK1111) сьогодні становить 0.327791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AK1111 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Akashalife:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.58K USD

- зміна ціни Akashalife протягом дня — +23.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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