Сьогоднішня ціна Akasha

Поточна ціна Akasha (AKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AKA до USD становить $ 0 за AKA.

Akasha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 140,242, з циркуляційною пропозицією у 999.99M AKA. Протягом останніх 24 годин AKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.058342, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AKA змінився на +0.05% за останню годину та на +0.37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 215.05.

Ринкова інформація щодо Akasha (AKA)

Ринкова капіталізація $ 140.24K$ 140.24K $ 140.24K Обсяг (за 24 год) $ 215.05$ 215.05 $ 215.05 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 140.24K$ 140.24K $ 140.24K Циркуляційне постачання 999.99M 999.99M 999.99M Загальна пропозиція 999,993,387.26 999,993,387.26 999,993,387.26

Поточна ринкова капіталізація Akasha — $ 140.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 215.05. Циркуляційна пропозиція AKA — 999.99M, зі загальною пропозицією 999993387.26. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 140.24K.