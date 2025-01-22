Ціна Akamaru (AKU)
Поточна ціна Akamaru (AKU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AKU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Akamaru:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.46 USD
- зміна ціни Akamaru протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Akamaru до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Akamaru до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Akamaru до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Akamaru до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.69%
|60 днів
|$ 0
|-10.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Akamaru: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Akamaru is a community driven Meme Token. Our goal is to create a fair and transparent token Starknet users can hold.
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