Ціна AKACHI (AKACHI)
Поточна ціна AKACHI (AKACHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 264.24K USD. Ціна AKACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AKACHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.75K USD
- зміна ціни AKACHI протягом дня — +18.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AKACHI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AKACHI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AKACHI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AKACHI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+18.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AKACHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.64%
+18.66%
-40.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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