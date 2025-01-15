Сьогоднішня ціна AKACHI (AKACHI)

Поточна ціна AKACHI (AKACHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 264.24K USD. Ціна AKACHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AKACHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.75K USD

- зміна ціни AKACHI протягом дня — +18.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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