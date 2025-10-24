Інформація щодо ціни aixrp (AIXRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00198245$ 0,00198245 $ 0,00198245 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,15% Зміна ціни (1 дн.) +4,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +150,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +150,00%

Актуальна ціна aixrp (AIXRP) становить --. За останні 24 години AIXRP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIXRP становить $ 0,00198245, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AIXRP змінився на +2,15% за останню годину, +4,41% за 24 години та на +150,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aixrp (AIXRP)

Ринкова капіталізація $ 65,00K$ 65,00K $ 65,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 221,23K$ 221,23K $ 221,23K Циркуляційне постачання 293,80M 293,80M 293,80M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація aixrp — $ 65,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIXRP — 293,80M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 221,23K.