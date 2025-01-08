Ціна aixCB by Virtuals (AIXCB)
Поточна ціна aixCB by Virtuals (AIXCB) сьогодні становить 0.070792 USD з ринковою капіталізацією $ 70.27M USD. Ціна AIXCB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aixCB by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75M USD
- зміна ціни aixCB by Virtuals протягом дня — -2.64%
- циркуляційна пропозиція – 993.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aixCB by Virtuals до USD становила $ -0.00191969847659108.
За останні 30 днів зміна ціни aixCB by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни aixCB by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни aixCB by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00191969847659108
|-2.64%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін aixCB by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
-2.64%
-10.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
aixCB Capital is a community-backed, AI-driven venture capital initiative focused on funding and supporting early-stage AI, AI Agents, and Decentralized Science (DeSci) projects. By leveraging cutting-edge technology and a strong network of collaborators, aixCB Capital bridges the gap between visionary founders and the resources they need to succeed.Enabling community-driven governance for transparent and inclusive decision-making, ensuring alignment with stakeholder interests.
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