Сьогоднішня ціна aixCB by Virtuals (AIXCB)

Поточна ціна aixCB by Virtuals (AIXCB) сьогодні становить 0.070792 USD з ринковою капіталізацією $ 70.27M USD. Ціна AIXCB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aixCB by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75M USD

- зміна ціни aixCB by Virtuals протягом дня — -2.64%

- циркуляційна пропозиція – 993.51M USD

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