Сьогоднішня ціна aiws (AIWS)

Поточна ціна aiws (AIWS) сьогодні становить 0.00101964 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна AIWS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aiws:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.83K USD

- зміна ціни aiws протягом дня — +2.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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