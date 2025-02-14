Ціна aiws (AIWS)
Поточна ціна aiws (AIWS) сьогодні становить 0.00101964 USD з ринковою капіталізацією $ 1.02M USD. Ціна AIWS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aiws:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.83K USD
- зміна ціни aiws протягом дня — +2.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aiws до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aiws до USD становила $ -0.0008605129.
За останні 60 днів зміна ціни aiws до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни aiws до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.84%
|30 днів
|$ -0.0008605129
|-84.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін aiws: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+2.84%
+7.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AIWS, the First AI-Led Cloud Computing Platform is revolutionizing the future by empowering autonomous AI agents to seamlessly collaborate, compute, and transact within a secure and decentralized ecosystem. Key innovations include AI-driven decentralized web services provisioning, the creation of an agentic protocol, autonomous agent-to-agent billing, and a robust agent-to-agent cloud computing framework.
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