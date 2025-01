Що таке AiWork ( AWO)

AIWORK is a decentralized, open-source blockchain protocol and ecosystem being built on a consensus network of Artificial Intelligence (AI) computing resources and a community of human experts, working together to generate normalized and enhanced metadata for video content. AIWORK believes that Internet and services on the Internet must be decentralized or else there is too much power in too few powerful hands, which creates a lack of transparancy. Thus, AIWORK is applying blockchain to content and the underlying metadata that powers content cataloging, indexing, search, discovery, trade and monetization. AIWORK Token is a ERC20 utility token implemented on Ethereum and is used to incentivize all parties involved in the AIWORK ecosystem.

Ресурс AiWork (AWO) Офіційний вебсайт