Сьогоднішня ціна Aiwithdaddyissues (SHEGEN)

Поточна ціна Aiwithdaddyissues (SHEGEN) сьогодні становить 0.00258957 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна SHEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aiwithdaddyissues:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 721.07K USD

- зміна ціни Aiwithdaddyissues протягом дня — -13.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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