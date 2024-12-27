Ціна Aiwithdaddyissues (SHEGEN)
Поточна ціна Aiwithdaddyissues (SHEGEN) сьогодні становить 0.00258957 USD з ринковою капіталізацією $ 2.59M USD. Ціна SHEGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aiwithdaddyissues:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 721.07K USD
- зміна ціни Aiwithdaddyissues протягом дня — -13.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
Отримуйте оновлення цін SHEGEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHEGEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aiwithdaddyissues до USD становила $ -0.000395878966354236.
За останні 30 днів зміна ціни Aiwithdaddyissues до USD становила $ -0.0022122740.
За останні 60 днів зміна ціни Aiwithdaddyissues до USD становила $ -0.0023658580.
За останні 90 днів зміна ціни Aiwithdaddyissues до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000395878966354236
|-13.26%
|30 днів
|$ -0.0022122740
|-85.43%
|60 днів
|$ -0.0023658580
|-91.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aiwithdaddyissues: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-13.26%
-40.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHEGEN до AUD
A$0.004143312
|1 SHEGEN до GBP
￡0.0020457603
|1 SHEGEN до EUR
€0.0024859872
|1 SHEGEN до USD
$0.00258957
|1 SHEGEN до MYR
RM0.0115753779
|1 SHEGEN до TRY
₺0.0913082382
|1 SHEGEN до JPY
¥0.4088154159
|1 SHEGEN до RUB
₽0.2670364584
|1 SHEGEN до INR
₹0.2215118178
|1 SHEGEN до IDR
Rp42.4519604208
|1 SHEGEN до PHP
₱0.1501173729
|1 SHEGEN до EGP
￡E.0.1317314259
|1 SHEGEN до BRL
R$0.0160035426
|1 SHEGEN до CAD
C$0.0037289808
|1 SHEGEN до BDT
৳0.308935701
|1 SHEGEN до NGN
₦4.0086025686
|1 SHEGEN до UAH
₴0.1083994002
|1 SHEGEN до VES
Bs0.13206807
|1 SHEGEN до PKR
Rs0.7197191901
|1 SHEGEN до KZT
₸1.3396622481
|1 SHEGEN до THB
฿0.0882784413
|1 SHEGEN до TWD
NT$0.0849896874
|1 SHEGEN до CHF
Fr0.002330613
|1 SHEGEN до HKD
HK$0.0200950632
|1 SHEGEN до MAD
.د.م0.0260510742