Сьогоднішня ціна AIWarper Token (WARPER)

Поточна ціна AIWarper Token (WARPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 233.95K USD. Ціна WARPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIWarper Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.26K USD

- зміна ціни AIWarper Token протягом дня — -3.26%

- циркуляційна пропозиція – 889.84M USD

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