Ціна AIVOICE (AIV)
Поточна ціна AIVOICE (AIV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AIV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIVOICE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.31 USD
- зміна ціни AIVOICE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIVOICE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AIVOICE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIVOICE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIVOICE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін AIVOICE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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