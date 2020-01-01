Токеноміка AIVeronica by Virtuals (AIV) Дізнайтеся ключову інформацію про AIVeronica by Virtuals (AIV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AIVeronica by Virtuals (AIV) AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica! Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/19018 Купити AIV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AIVeronica by Virtuals (AIV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AIVeronica by Virtuals (AIV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,72M $ 2,72M $ 2,72M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,72M $ 2,72M $ 2,72M Історичний максимум: $ 0,00705355 $ 0,00705355 $ 0,00705355 Історичний мінімум: $ 0,00178503 $ 0,00178503 $ 0,00178503 Поточна ціна: $ 0,00272273 $ 0,00272273 $ 0,00272273 Дізнайтеся більше про ціну AIVeronica by Virtuals (AIV)

Токеноміка AIVeronica by Virtuals (AIV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AIVeronica by Virtuals (AIV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AIV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AIV, досліджуйте ціну токена AIV в реальному часі!

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