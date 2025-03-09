Ціна AIVeronica by Virtuals (AIV)
Поточна ціна AIVeronica by Virtuals (AIV) сьогодні становить 0.00280781 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна AIV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AIVeronica by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.77K USD
- зміна ціни AIVeronica by Virtuals протягом дня — -5.98%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін AIV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AIV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AIVeronica by Virtuals до USD становила $ -0.000178850297922824.
За останні 30 днів зміна ціни AIVeronica by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AIVeronica by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AIVeronica by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000178850297922824
|-5.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AIVeronica by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.94%
-5.98%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AIV до AUD
A$0.0044363398
|1 AIV до GBP
￡0.0021620137
|1 AIV до EUR
€0.0025831852
|1 AIV до USD
$0.00280781
|1 AIV до MYR
RM0.0123824421
|1 AIV до TRY
₺0.1023165964
|1 AIV до JPY
¥0.4156401143
|1 AIV до RUB
₽0.2527029
|1 AIV до INR
₹0.2446725634
|1 AIV до IDR
Rp46.0296647664
|1 AIV до PHP
₱0.1613929188
|1 AIV до EGP
￡E.0.1422717327
|1 AIV до BRL
R$0.0162291418
|1 AIV до CAD
C$0.0040151683
|1 AIV до BDT
৳0.3415139303
|1 AIV до NGN
₦4.2413935517
|1 AIV до UAH
₴0.1158502406
|1 AIV до VES
Bs0.17969984
|1 AIV до PKR
Rs0.7871414554
|1 AIV до KZT
₸1.3790558815
|1 AIV до THB
฿0.0947635875
|1 AIV до TWD
NT$0.0922084804
|1 AIV до CHF
Fr0.0024708728
|1 AIV до HKD
HK$0.0218166837
|1 AIV до MAD
.د.م0.0273199913
|1 AIV до MXN
$0.0568862306