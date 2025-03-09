Сьогоднішня ціна AIVeronica by Virtuals (AIV)

Поточна ціна AIVeronica by Virtuals (AIV) сьогодні становить 0.00280781 USD з ринковою капіталізацією $ 2.81M USD. Ціна AIV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AIVeronica by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.77K USD

- зміна ціни AIVeronica by Virtuals протягом дня — -5.98%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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