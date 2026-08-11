Яка зараз ціна AIUSD?

AIUSD торгують за ₴44.03438859751815504000, що відображає зміну ціни на рівні -0.02% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як AIUSD порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.02% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо AIUSD перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як AIUSD виглядає у порівнянні з токенами категорії Stablecoins,USD Stablecoin,Base Ecosystem?

У сегменті Stablecoins,USD Stablecoin,Base Ecosystem AIUSD демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація AIUSD?

Ринкова капіталізація ₴292492086.78076213952000 розташовує AIUSD на #1387 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴44.02372234519664432000 до ₴44.06735701378464272000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують AIUSD?

AIUSD згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку AIUSD?

З 6642244.600900001 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.