Сьогоднішня ціна AITV

Поточна ціна AITV (AITV) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AITV до USD становить $ 0 за AITV.

AITV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 109 181, з циркуляційною пропозицією у 215,92M AITV. Протягом останніх 24 годин AITV торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,143486, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AITV змінився на +0,00% за останню годину та на -1,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,12.

Ринкова інформація щодо AITV (AITV)

Ринкова капіталізація $ 109,18K$ 109,18K $ 109,18K Обсяг (за 24 год) $ 3,12$ 3,12 $ 3,12 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 505,67K$ 505,67K $ 505,67K Циркуляційне постачання 215,92M 215,92M 215,92M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AITV — $ 109,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,12. Циркуляційна пропозиція AITV — 215,92M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 505,67K.