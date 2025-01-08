Сьогоднішня ціна Aittcoin (AITT)

Поточна ціна Aittcoin (AITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.38K USD. Ціна AITT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aittcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 991.05 USD

- зміна ціни Aittcoin протягом дня — -1.30%

- циркуляційна пропозиція – 7.87B USD

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