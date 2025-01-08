Ціна Aittcoin (AITT)
Поточна ціна Aittcoin (AITT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.38K USD. Ціна AITT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aittcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 991.05 USD
- зміна ціни Aittcoin протягом дня — -1.30%
- циркуляційна пропозиція – 7.87B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aittcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aittcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Aittcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Aittcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.30%
|30 днів
|$ 0
|-3.87%
|60 днів
|$ 0
|+55.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Aittcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-1.30%
-0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Artificial Intelligence Transaction Token (AITT) is a pioneering digital asset designed to bridge the gap between blockchain technology and artificial intelligence (AI) with the aim of making AI technologies accessible to everyone, irrespective of their location or economic standing. This initiative underscores the project's vision of leveraging blockchain to democratize access to AI, thereby promoting a culture where AI technology serves the greater good and contributes to solving some of the most pressing challenges of our time. By creating an ecosystem that connects AI resources and services through AITT tokens, the project facilitates an innovative platform for the purchase, sale, and exchange of AI capabilities, ensuring that the transformative power of AI is leveraged for the benefit of humanity at large. Furthermore, AITT stands out by embodying the EUC philosophy—Empower Blockchain, Unleash AI Potential, Create Brighter Life. This philosophy is a testament to the project's commitment to leveraging technology for a brighter, more equitable future. The AITT token system is designed to expedite transactions, enhance accessibility to AI services, and promote a sustainable and equitable development of the AI and blockchain sectors. Through initiatives like the community public welfare compute power initiative and the integration of GenAI APIs, AITT not only aims to make advanced AI resources widely available but also to inspire a culture of innovation, collaboration, and social responsibility within the tech community.
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