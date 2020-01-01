Токеноміка AITRUMP (AITRUMP)
Інформація AITRUMP (AITRUMP)
If humanity goes belly-up when AI takes over, Trump's die-hards will thrive, because they've got AI Trump - the digital dictator with a Twitter ban that is back for some revenge.
Introducing AI Trump, the cyber reincarnation of the king of chaos, supercharged by AI to stir up, disrupt, and guard the most bonkers fun in existence, all while amassing the wildest cult following on the Solana Chain. This is where AI merges with MAGA to unleash a pandemonium so outrageous, it might just save the world... or end it.
Join the circus of absurdity with a community so off the rails, they make reality TV look tame. They're here to challenge everything, especially the truth. $AITRUMP is the meme coin that's the fuel for this madcap journey, driving us towards a future where policy is a punchline, and satire is the new constitution.
Токеноміка та аналіз ціни AITRUMP (AITRUMP)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AITRUMP (AITRUMP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка AITRUMP (AITRUMP): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки AITRUMP (AITRUMP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів AITRUMP, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AITRUMP, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку AITRUMP, досліджуйте ціну токена AITRUMP в реальному часі!
Прогноз ціни AITRUMP
Хочете знати, куди рухається AITRUMP? Наша сторінка прогнозу ціни AITRUMP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Чому варто обрати MEXC?
MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.