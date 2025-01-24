Сьогоднішня ціна AITRUMP (AITRUMP)

Поточна ціна AITRUMP (AITRUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.00K USD. Ціна AITRUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AITRUMP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.57K USD

- зміна ціни AITRUMP протягом дня — -72.60%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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