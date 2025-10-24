Актуальна ціна AiTradeusMaximus сьогодні становить 0,00008188 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AiTradeusMaximus сьогодні становить 0,00008188 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIM на MEXC вже зараз.

Докладніше про AIM

Інформація про ціну AIM

Whitepaper AIM

Офіційний вебсайт AIM

Токеноміка AIM

Прогноз ціни AIM

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AiTradeusMaximus

Ціна AiTradeusMaximus (AIM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AIM до USD:

--
----
+0,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AiTradeusMaximus (AIM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00008154
$ 0,00008154$ 0,00008154
Мін. за 24 год
$ 0,00008298
$ 0,00008298$ 0,00008298
Макс. за 24 год

$ 0,00008154
$ 0,00008154$ 0,00008154

$ 0,00008298
$ 0,00008298$ 0,00008298

$ 0,00051427
$ 0,00051427$ 0,00051427

$ 0,0000665
$ 0,0000665$ 0,0000665

0,00%

+0,37%

-2,16%

-2,16%

Актуальна ціна AiTradeusMaximus (AIM) становить $0,00008188. За останні 24 години AIM торгувався між мінімумом у $ 0,00008154 і максимумом у $ 0,00008298, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIM становить $ 0,00051427, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000665.

Що стосується короткострокових результатів, то AIM змінився на 0,00% за останню годину, +0,37% за 24 години та на -2,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AiTradeusMaximus (AIM)

$ 57,31K
$ 57,31K$ 57,31K

--
----

$ 81,88K
$ 81,88K$ 81,88K

700,00M
700,00M 700,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AiTradeusMaximus — $ 57,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIM — 700,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,88K.

Історія ціни AiTradeusMaximus (AIM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AiTradeusMaximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AiTradeusMaximus до USD становила $ -0,0000246348.
За останні 60 днів зміна ціни AiTradeusMaximus до USD становила $ -0,0000621299.
За останні 90 днів зміна ціни AiTradeusMaximus до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,37%
30 днів$ -0,0000246348-30,08%
60 днів$ -0,0000621299-75,87%
90 днів$ 0--

Що таке AiTradeusMaximus (AIM)

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem.

In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions.

The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс AiTradeusMaximus (AIM)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни AiTradeusMaximus (USD)

Скільки коштуватиме AiTradeusMaximus (AIM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AiTradeusMaximus (AIM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AiTradeusMaximus.

Перегляньте прогноз ціни AiTradeusMaximus вже зараз!

AIM до місцевих валют

Токеноміка AiTradeusMaximus (AIM)

Розуміння токеноміки AiTradeusMaximus (AIM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про AiTradeusMaximus (AIM)

Скільки сьогодні коштує AiTradeusMaximus (AIM)?
Актуальна ціна AIM у USD становить 0,00008188 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIM до USD?
Поточна ціна AIM до USD — $ 0,00008188. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AiTradeusMaximus?
Ринкова капіталізація AIM — $ 57,31K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIM?
Циркуляційна пропозиція AIM — 700,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIM?
AIM досяг історичної максимальної ціни у 0,00051427 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIM?
Історична мінімальна ціна AIM становила 0,0000665 USD.
Який обсяг торгівлі AIM?
Актуальний обсяг торгівлі AIM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AIM цього року?
AIM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AiTradeusMaximus (AIM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.