Інформація щодо ціни AiTradeusMaximus (AIM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00008154 $ 0,00008154 $ 0,00008154 Мін. за 24 год $ 0,00008298 $ 0,00008298 $ 0,00008298 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00008154$ 0,00008154 $ 0,00008154 Макс. за 24 год $ 0,00008298$ 0,00008298 $ 0,00008298 Рекордний максимум $ 0,00051427$ 0,00051427 $ 0,00051427 Найнижча ціна $ 0,0000665$ 0,0000665 $ 0,0000665 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +0,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,16%

Актуальна ціна AiTradeusMaximus (AIM) становить $0,00008188. За останні 24 години AIM торгувався між мінімумом у $ 0,00008154 і максимумом у $ 0,00008298, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIM становить $ 0,00051427, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000665.

Що стосується короткострокових результатів, то AIM змінився на 0,00% за останню годину, +0,37% за 24 години та на -2,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AiTradeusMaximus (AIM)

Ринкова капіталізація $ 57,31K$ 57,31K $ 57,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81,88K$ 81,88K $ 81,88K Циркуляційне постачання 700,00M 700,00M 700,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AiTradeusMaximus — $ 57,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIM — 700,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81,88K.