Сьогоднішня ціна Aither (AITHER)

Поточна ціна Aither (AITHER) сьогодні становить 0.0169445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AITHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aither:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 184.47K USD

- зміна ціни Aither протягом дня — +0.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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